اكتشاف سبب تشتت الذهن اثناء استخدام الهاتف والحاسوب ليلا

2019/12/18 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

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وجدت دراسة أجريت على الفئران أن "الأضواء الزرقاء في الأماكن المظلمة كان لها في الواقع تأثير أقل على الساعة البيولوجية للحيوانات مقارنة

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