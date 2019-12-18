ترامب يوجه خطاب ناري إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي

2019/12/18 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، خطابا إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اعترض

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