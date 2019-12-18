2019/12/18 | 02:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

عززت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على كامل الطريق بين تل تمر وناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي مؤمنة بذلك عدداً من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يعزز انتشاره على طريق عين التمر شمالي الحسكة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يعزز انتشاره على طريق عين التمر شمالي الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).