غضب من نتفليكس بسبب فيلم المسيح

2019/12/18 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثار فيلم عن السيد المسيح، أطلقته شبكة “نتفليكس” مطلع ديسمبر الجاري، موجة غضب واسعة من الشبكة، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة وأفقدها آلاف المشتركين في خدمتها.وبدأت نتفليكس عرض فيلم “الإغواء الأول للمسيح” في 3 ديسمبر الجاري، حيث صوّر السيد المسيح ووالدته بطريقة اعتبرها كثيرون “غير مناسبة”، الأمر الذي أغضب الملايين حول العالم.[…]

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