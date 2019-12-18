سلام إبراهيم - مثل مدمن مخدرات

2019/12/18 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم -1-هل حدث معك ذلك؟!.تحضن جلادك وتقبلهتتمازح معهوقلبك مفتوحمثل عشب حديقةبلا ضغينةهل حدث معك ذلك؟!.لا تسمح في أن يعانقك فحسببل تغمره بفيض روحك المعذبةهل؟!.هل؟!.حدث معك سلام إبراهيم..حدثوهذه الروح التي ترتديك رسّبتك في قاع الفراغواللا معنىوجعلتك هذي اللحظةضائعا في الفراغ!.أوماسكاً جذر المعنىلا فرقمولا فرق!.هل حدث......

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