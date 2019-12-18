إنفلونزا الخنازير .. معلومات تهمك

2019/12/18 | 04:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعض المعلومات الهامة عن المرض وطرق الوقاية منه وطرق علاجه: إنفلونزا الخنازير تُصيب الخنازير، وقد تنتقل للبشر، واكتشفت في ربيع 2009.ومع تزايد الحالات، أعلنت منظمة الصحة العالمية العدوى وباءً عالميًا، وأعلن عن انتهاء الوباء في آب عام 2010، ولكن الفيروس ما زال ينتشر ويصنف كفيروس الإنفلونزا الموسمية، ويشمله لقاح الإنفلونزا الموسمية.* العلاجات […]

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