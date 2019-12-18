10 نصائح منزلية لعلاج السعال

2019/12/18 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لعلاج السعال، لم يعد يُنصح بشرب أنواع الشراب المضادّة للسعال، كونها قليلة الفعالية.ولذا، ومن أجل تهدئة الحلق المتهيج وتهدئة السعال المزعج، يمكن أن نلجأ إلى الأساليب الطبيعية.إذا كان السعال مرتبطاً بألم الحلق والإفرازات الأنفية والحمى الخفيفة (38.5 درجة مئوية لمدة 3 أيام أقصى حد)، فعلى الأرجح أنه التهاب الأنف والبلعوم (نزلة البرد […]

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