9 طرق لمنع الغبار من الدخول للمنزل

2019/12/18 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الغبار هو عدوُّ النظافة الأول، لأنَّه يتسلَّل من النوافذ والشرفات والأبواب المفتوحة بصورة يوميَّة، ويستمرّ في التراكم، ومع إهمال تنظيفه يتسبّب بالحساسيَّة للأطفال والكبار.في الآتي، طرق منع الغبار من الدخول للمنزل: طريقة منع الغبار من الدخول للمنزل • لمنع دخول الغبار من النوافذ والشرفات، من المُستحسن تركيب إطار من السلك على النوافذ، […]

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