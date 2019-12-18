عيوب إذا رأيتها في شريك حياتك المستقبلي.. عليك الهرب!

2019/12/18 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرفي على 8 صفات بعريسك المستقبلي عليك أن تهربي فوراً إذا اكتشفتيها به، لأن هناك بعض العيوب التي لا يمكن تحملها وتؤدي إلى إفشال الزواج بشكل حتمي.يكشف الموقع طبيعة الصفات السلبية التي إذا كانت موجودة في زوج المستقبل، فيجب على العروس أن تهرب من العلاقة قبل أن تتطور لأن مصيرها النهائي سيكون […]

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