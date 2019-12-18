مرشح رئاسة الوزراء: تراجع عن «المستقيل» وامرأة تدخل المنافسة

2019/12/18 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامييضج مكتب رئيس الجمهورية الوفود من أجل التوصل إلى مرشح توافق لمنصب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقود حكومة مؤقتة تعد لانتخابات مبكرة، وفيما أكد عضو في تيار تراجع الكتل السياسية عن تنصيب «مرشح مستقيل» للمنصب، فيما أكدت نائبة أن المنافسة على المنصب انحسرت بين رجل وامرأة. وكشف مصدر نيابي عن اجتماع عقده رئيس الجمهورية برهم صالح مع 28 نائبا لاختيار شخصية ترأس الحكومة المؤقتة المقبلة و»تلبي مطالب الجماهير».وقال المصدر إن ٢٨ نائبا من الموقعين على ورقة المواصفات لمرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجتمعون الان مع رئيس الجمهورية برهم صالح للتنسيق والتعاون حول اختيار الشخص الذي تنطبق عليه تلك المواصفات وبما يلبي مطالب الجماهير». وكان أكثر من 170 توقيعا نيابيا تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها ترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد، بينها ان يكون «مستقلا وفق مطالب الجماهير».وامس الثلاثاء، كشف النائب محمد الخالدي عن عزم عدد من النواب عقد اجتماع لوضع آلية يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع رئاسة الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة والتي تنطبق مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها للشخصية المرشحة.بالمقابل، أكد عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة الوطني بليغ ابو كلل ان القوى السياسية تراجعت عن ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة.وقال ابو كلل في تغريدة على تويتر ان «بعضهم -من قوى مهمة- رجعوا عمّا اقتنعوا به البارحة من ترشيح شخصية سياسية مستقلة لا تنتمي لأي جهة سياسية! وقدّموا إحدى الشخصيات المحترمة ولكنها تنتمي لجهة سياسية!».واضاف: «في الحكمة سنعترض وبشدة على أي ترشيح من هذا النوع، وهذا وعد قطعناه لشعبنا ولن نتخلّى عنه أبدًا».إلى ذلك، رجحت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت أن تنحصر التنافسات النهائية على منصب رئيس الوزراء بين رجل وأمراة، كاشفة عن اجتماع نيابي سيعقد اليوم لـ”فلترة” الأسماء المطروحة.وقالت جودت في تصريح صحفي ان ”174 نائبا من مختلف السياسية وقعوا على قائمة تدعو الى اختيار رئيس الوزراء المقبل وفق شرط الشارع العراقي وتتلخص بالاستقلالية ولم يتبوء أي منصب وزاري او نيابي ويحمل الجنسية العراقية فقط».وأضافت ان “هذا العدد من النواب شكل تجمعا نيابيا سيكون له الصوت العالي داخل المجلس في التصويت على رئيس الحكومة المقبل”, مشيرة الى ان “التجمع حقق عدة لقاءات مع الحراك الجماهيري في بغداد والمحافظات وكذلك مع النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحصل على مجموعة من أسماء للترشح للمنصب”.وأشارت ان ” التجمع سيناقش اليوم تلك الأسماء لاجل فلترة الأسماء والوصول الى الاتفاق على اسمين فقط تنحصر بأمراة ورجل وبعد ذلك سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لاختيار احدهما”.

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