شاهد: صورة نادرة لمحمد منير تصدم جمهوره

2019/12/18 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للفنان محمد منير وهو يدخن الجوزة وهو في شبابه.وتظهر الصورة ذات الأبيض والأسود، منير وهو ينفخ دخان الجوزة التي كان يضعها بفمه، وهو لايزال في بداية شبابه.وسخر رواد التواصل من الصورة المتداولة، حيث علق أحدهم ( طول عمر النجم دماغه عالية ومتكلفة)، ودون اخر(الكنج كنج […]

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