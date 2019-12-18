اختراق مواقع الكترونية لوزرات عراقية وحدوث سرقة كبيرة

2019/12/18 | 08:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام محلية عراقية تعرض أغلب الوزارات والهيئات العراقية إلى اختراق إلكتروني هو الأكبر من نوعه على يد مجموعة “ماكس برو”....

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