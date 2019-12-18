الرافدين يوقع عقدا مع الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها ومنحهم الماستر كارد

2019/12/18 | 08:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، توقيعه عقدًا مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها.

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