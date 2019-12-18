محتجون يقطعون الطريق المؤدي الى حقل

2019/12/18 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قطع متظاهرون صباح اليوم الاربعاء الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وعمد المتظاهرون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.

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