وزارة الصحة توفر مئات “الدرجات الوظيفية” على ملاكها

2019/12/18 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلنت وزارة الصحة العراقية عن توفير مئات الوظائف الشاغرة لتعيين خريجي هندسة تقنيات الأجهزة الطبية وهندسة الطب الحياتي على ملاكها.حيث بارك رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور قتيبة الجبوري وأعضاء اللجنة المحترمين تعيين خريجي تقنيات الأجهزة الطبية وهندسة الطب الحياتي على ملاك وزارة الصحة بعد الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل رئيس لجنة الصحة […]

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