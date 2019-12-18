افتتاح أول سينما شرقي العاصمة السعودية الرياض

2019/12/18 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت شركة “موفي سينما” السعودية، العلامة التجارية المحلية في قطاع السينما بالمملكة، أنها ستفتتح أول دار عرض سينمائية شرقي العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأربعاء.وأوضحت الشركة أن السينما الجديدة تضم 6 شاشات عرض مختلفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 مقعد، لافتةً إلى أن حفل الافتتاح يتضمن العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم […]

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