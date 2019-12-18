حدث في مثل هذا اليوم 18 كانون أول

2019/12/18 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر أو 18 كانون الأول أو يوم 1812 (اليوم الثامن عشر من الشهر الثاني عشر) هو اليوم الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة (352) من

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