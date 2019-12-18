أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة

2019/12/18 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة App Annie المتخصصة بشؤون الأبحاث قائمة بالتطبيقات التي شهدت أكبر معدل للتحميل منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا.

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