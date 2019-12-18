أمريكا تخطط لخفض كبير ودائم لبعثتها في العراق.. وتقرير يكشف الأسباب

2019/12/18 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس هذا الشهر خططًا مفصلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق بشكل كبير ودائم ، وهو إجراء يقول النقاد إنه يتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في البلاد ويقوض جهود واشنطن لتحقيق الاستقرار في العراق.

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