2019/12/18 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن قائمة النادي "الكتالوني" لخوض لقاء "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالفيردي يكشف عن "كتيبة" برشلونة لموقعة "الكلاسيكو") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالفيردي يكشف عن "كتيبة" برشلونة لموقعة "الكلاسيكو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).