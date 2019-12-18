2019/12/18 | 08:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعا مع عدد من النواب وممثلي الكتل السياسية بعد الاقتراب من نهاية المهلة الدستورية لإختيار رئيس جديد للوزراء....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع قرب نهاية المهلة.. ماذا يحدث بمفاوضات ساعات العراق الاخيرة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع قرب نهاية المهلة.. ماذا يحدث بمفاوضات ساعات العراق الاخيرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).