كلاسيكو الارض.. لقاء اليوم واحتدام المواجهات

2019/12/18 | 08:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتلوني مساء اليوم الاربعاء مباراة كلاسيكو الارض اللقاء الاكثر شهرةً في عالم الساحرة المستديرة والذي يجمع برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

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