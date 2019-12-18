اجتماع عربي طارئ الخميس لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس

2019/12/18 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قررت جامعة الدول العربية عقد دورة طارئة، في القاهرة، لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، بناء على طلب فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية، وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.جاء ذلك ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الثلاثاء.ووفق المصدر، فإن “مجلس الجامعة يبحث في الدورة غير العادية الخطوات والإجراءات […]

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