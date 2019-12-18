الكونغرس الأمريكي يرفع الحظر على تزويد قبرص بالسلاح في صفعة لتركيا

2019/12/18 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أقرّ الكونغرس الأمريكي، رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تنطوي على تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت ب86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد ان كانت قد حظيت […]

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