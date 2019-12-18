14 قتيلا بينهم 3 اطفال في غارات لقوات الاسد على ادلب

2019/12/18 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين، الثلاثاء، في قصف جوي شنته الطائرات الحربية للنظام السوري في إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفا ما أودى بعشرات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.وقال المرصد […]

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