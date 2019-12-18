امانة بغداد تعلن عن تطوير شارع بغداد بعقوبة

2019/12/18 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد عن تطوير شارع بغداد بعقوبة وادخاله الخدمة.

الامانة بينت في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، قيام ملاكاتها في دائرة

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