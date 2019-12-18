2019/12/18 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جهـزت الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن منتجاتها من إطارات ديوانية مختلفة الأحجام.





وذكر مصدر مخول في الشركة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركـة الصناعـات المطاطيـة تجهـز دوائـر الدولـة بمنتجاتهـا مـن إطارات ديوانيـة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركـة الصناعـات المطاطيـة تجهـز دوائـر الدولـة بمنتجاتهـا مـن إطارات ديوانيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).