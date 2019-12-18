فالفيردي يكشف عن

2019/12/18 | 09:06 - المصدر: سومر نيوز

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كشف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن قائمة النادي "الكتالوني" لخوض لقاء "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد،...

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