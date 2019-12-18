مصدر: محمد قاسم لم يتلقَ عرضا من النصر السعودي

2019/12/18 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم، اليوم الاربعاء، انه لم يتلق عرضا من احد الأندية السعودية.

وقال المصدر لـ "الغد برس" ان "محمد قاسم لم يتلق اي عرض من النصر السعودي ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن ذلك"٠

واشار الى ان "قاسم مستمر في صفوف القوة الجوية في الوقت الحالي ولا نية له لمغادرة أسوار الصقور"٠

وبين ان "اللاعب تلقى بعض العروض لكنه لم تلبي الطموح لذلك رفضها اللاعب وسيستمر مع الصقور".

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