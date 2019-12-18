مجدداً.. متظاهرو البصرة يقطعون الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي

2019/12/18 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقطع الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في البصرة من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "المتظاهرين في البصرة قطعوا صباح اليوم، الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي".

وقطع المحتجون يوم امس، الطرق الترابية والزراعية المؤدية لكافة الحقول النفطية والمواقع غربي محافظة البصرة.

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