الحسين لعنايت - في العلمانية الأمريكية…

2019/12/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسين_لعنايت في بداية القرن 17، توافدت على القارة الأمريكية، خاصة في شطرها الشمالي الذي تحتله بريطانيا، العديد من الفرق الدينية، خاصة البروتيستانت، المضطهدة بأوروبا وقد ساعد على ذلك كون الكنيسة الانجليزية استقلت عن البابوية الكاتوليكية منذ النصف الأول من القرن 16.عملت هذه الفرق الدينية البروتيستانت على نشر أفكارها وظهرت العديد من الكنائس المختلفة… والى حدود اليوم عادة ما نعثر على كنيس......

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