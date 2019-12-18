2019/12/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر شرّفتني صحيفة «الأخبار» اللبنانية بصفحتين كاملتين مخصّصتين للقدح والذمّ بي في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي.ذلك أن كل افتراء عليّ من قِبَل أنصار النظامين الإيراني والسوري وغيرهما من أنظمة الاستبداد، إنما أعتبره وسام شرف على صدري.والحال أن مقاليّ الكاتبين اللذين أوكلت الصحيفة إليهما مهمة التشهير بي هما من الغباوة بمكان، كأنّ «الأخبار» أرادت المغالاة في تطبيق قول الشاعر المأثور: «إذا أتتك مذ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جلبير الأشقر - البلطجة الفكرية وخدّام الاستبداد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جلبير الأشقر - البلطجة الفكرية وخدّام الاستبداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).