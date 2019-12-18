قواعد بسيطة لتحسين صحة القلب

2019/12/18 | 09:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور الألماني تورستين ديل، أخصائي أمراض القلب، أن هناك قواعد بسيطة جدا لتحسين الحالة الصحية للقلب بالإضافة إلى ضرورة الإقلاع عن التدخين.وقال الدكتور في حديث أدلى به إلى مجلة Focus، إن أفضل التدابير هي الإقلاع عن التدخين مع مراقبة مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وممارسة التمارين البدنية.ويؤكد الأخصائي الألماني الذي يشغل منصب كبير

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