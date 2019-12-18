دراسة: فقدان الوزن الزائد وسيلة لتجنب السرطان

2019/12/18 | 09:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متخصصون في جمعية السرطان الأمريكية إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يتناقص مع فقدان الوزن الزائد.

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