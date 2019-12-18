محاصرة محطة حرارية في العراق ووزارة الكهرباء تحذر

2019/12/18 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الكهرباء العراقية من عواقب توقف محطة الزبيدية الحرارية التي ترفد المنظومة بـ 2540 ميغاواط بسبب عدم ايصال الوقود لها لقيام متظاهرين بمحاصرت...

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