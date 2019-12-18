2019/12/18 | 09:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، قررت التبرّع بأجر حفلها في موسم الرياض الشهر الجاري لصالح مؤسسة خيرية في لبنان.وكتبت يعقوبيان في منشور لها على حسابها في تطبيق “إنستغرام”: “ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك، وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت”.ولفتت يعقوبيان إلى ضرورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها لمؤسسة خيرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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