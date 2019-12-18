الرافدين يوقع عقداً مع الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها ومنحهم الماستر كارد

2019/12/18 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، عن توقيعه عقدًا مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب...





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