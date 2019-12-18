بيان من الرافدين بشأن رواتب الداخلية🔻

2019/12/18 | 09:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توقيعه عقدًا مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه “تم توقيع عقد مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيهم واستلام رواتبهم […]

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