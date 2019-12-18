2019/12/18 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العالم البريطاني هال سوسابوفسكي من جامعة برايتون عن المشروبات الكحولية الأكثر خطرا على الصحة والتي تسبب السكر السريع والتسمم وتبقى آثارها حتى الصباح.وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن العالم أكد أن تأثير المشروبات الكحولية في الجسم يسببه الكحول الاثيل الذي تتراوح نسبته في هذه المشروبات بين 5 و40%.ووفقا له، من السهل الشعور بالنشوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخطر المشروبات الكحولية على الصحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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