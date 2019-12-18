اخماد حريق في مرآب السنك وسط العاصمة بغداد

2019/12/18 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق صباح اليوم الاربعاء داخل مرآب السكن الذي يتحصن فيه محتجون وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان ان الحريق نشب صباح اليوم في كمية من الافرشة المتروكة داخل الطابقين الثاني والثالث داخل بناية مرآ السنك.

واضافوا ان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران والسيطرة على الحادث دون خسائر بشرية .

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