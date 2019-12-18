نادي الشرطة ينهي آمال

2019/12/18 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد مصدر مقرب من نادي الشرطة الاربعاء ان الهيأة الادارية للنادي لاتنوي اعادة المهاجم الكونغولي امبوكو الى صفوف الفريق.وكان امبوكو قد نشر عبر صفحته الشخصية تلميحا لنادي الشرطة يؤكد فيه امنياته بالعودة للفريق.وقال المصدر لـ" كلكامش برس" ان "الهيأة الادارية للنادي لن تسمح لامبوكو بالعودة مجددا لصفوف القيثارة الخضراء".واضاف ان "الطريقة التي ترك بها المهاجم الكونغولي الفريق هي من انهت العلاقة بين الطرفين".وبين ان "المدرب اليتش مكتف تماما بالمهاجمين الذين يمتلكهم الفريق ولا ينوي اضافة اي لاعب اخر".يذكر ان امبوكو ترك فريق الشرطة بوقت سابق ولاسباب مجهولة.

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