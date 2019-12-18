على قائمة التصفيات .. نشطاء يتداولون وثائق باسماء صحفيين وناشطين يدعمون التظاهرات

2019/12/18 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول نشطاء على مواقع التواصل ، صورا لوثائق قالوا انها تعود لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ، تحتوي على قوائم بأسماء الصحفيين والناشطين الذين دعموا التظاهرات في العراق . وقل النشطاء عن مصادر بان القوائم تضم أكثر من ٧٠٠ أسم لأشخاص داخل وخارج العراق وان جميع هؤلاء أصبحت حياتهم مهددة بالخطر.ويشهد العراق عمليات أغتيال مستمرة لناشطين،في وقت لم تعلن السلطات الامنية اعتقال اي فرد من الجناة على الرغم من تنديد منظمات حقوقية دولية بصمت الحكومة العراقية حيال الجرائم المرتكبة.

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