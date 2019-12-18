القضاء يحصي عدد المطلق سراحهم والموقفين من المتظاهرين

2019/12/18 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، احصائية عدد المطلق سراحهم والموقوفين من المتظاهرين.

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