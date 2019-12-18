أمريكا تخطط لخفض كبير ودائم لبعثتها في العراق

2019/12/18 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس هذا الشهر خططًا مفصلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق بشكل كبير ودائم....

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