الكهرباء لـواع: رواتب الأجور اليومية مؤمنة

2019/12/18 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تأمين رواتب الأجور اليومية بالكامل.

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