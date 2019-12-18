2019/12/18 | 10:15 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون: صالح سيقدم شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: صالح سيقدم شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة غدا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: صالح سيقدم شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).