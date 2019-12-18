رئيس وزراء مصر التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الإرهاب

2019/12/18 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الإرهاب ومنع استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية.وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته في شرم الشيخ، أن مصر نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أن “أحد أهم

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