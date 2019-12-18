المالية النيابية تعتزم إدراج منحة شهرية للتلاميذ في موازنة 2020

2019/12/18 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة ُالتربيةِ في مجلسِ النواب، الأربعاء، عن سعيها لإدراج منحة التلاميذ في موازنة 2020.وذكر عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح صحفي، إن “قانون منحة التلاميذ والطلبة الذي اقر منذ عام 2014 لم يفعل لغاية الان”، مبيناً ان “الاجتماع الذي عقد مع وزيرة التربية الدكتورة سهى العلي بيك والمسؤولين في الوزارة نوقش فيه تطبيق […]

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