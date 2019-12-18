2019/12/18 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تيار الحكمة يصدر بياناً بشأن الحكم على أحد نوابه بالسجن

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

علّق النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد هاشم العقابي، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، على الأنباء التي تفيد بطرح بعض الأسماء الحزبية كمرشحين لرئاسة الوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل من المنصب.

وقال العقابي في عبر

بغداد اليوم- بغداد

رد السفير الكندي في العراقي، اولريك شانون، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، على اتهامه بـ ’’تشجيع’’ سياسيي إقليم كردستان العراق على الانفصال.

وقال شانون في تغريدة رد فيها على أحد مستخدمي تويتر، اتهمه بت

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، عن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا، وأطلق سراحهم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت ع

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