2019/12/18 | 10:20 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة العليا في الهند ترفض وقف تنفيذ قانون الجنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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